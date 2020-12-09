"Динамо" прогрессирует, мы на правильном пути – Луческу

Луческу вывел "Динамо" в 1/16 Лиги Европы. Фото Рейтер

Тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 1:0 над "Ференцварошем" в Лиге чемпионов и выход в Лигу Европы.

"Настроение? Очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Играли против хорошей команды, которая была мотивированной и хотела выиграть. Главное, что есть победа, я доволен этим. Нужно было хорошо играть в обороне, чтобы не пропускать контратаки. У них есть быстрые игроки, способные остро сыграть. В перерыве сказал ребятам, что нужно быть активнее в атаке".

"Лига чемпионов? Мы играли против "Ювентуса" и "Барселоны", было мало шансов сейчас. Изначально знал, что будем с "Ференцварошем" бороться за Лигу Европы. Пока тяжело тягаться с "Барселоной" и "Ювентусом". У нас были неплохие отрезки с каталонцами и туринцами, но не завершали свое дело".

"Усиление перед евровесной? Мы проделали хорошую работу в этом году. У нас первое место в УПЛ, победа в Суперкубке, выход в Лигу Европу, сыграли в Лиге чемпионов. Мне приятно, что нынешняя команда прогрессирует, молодые игроки растут", - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.

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"Динамо" стартует в Лиге Европы в феврале следующего года.