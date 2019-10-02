"Динамо" продлило контракт с вратарем

Бущан продлил контракт с "Динамо" на 4 сезона. Фото: официальный сайт "Динамо"

Киевское Динамо пролонгировало соглашение с голкипером команды 25 - летним Георгием Бущан.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новый контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Уроженец Одессы Бущан является воспитанником школы "Динамо", его дебют за основной состав команды Состоявшийся 20 августа 2017 года в матче против "Стали"

Георгий Бущан является вторым вратарем после Дениса Бойко. Используется, когда нужно провести ротацию на вратарской позиции. В этом сезоне сыграл 3 матча за команду во всех турнирах.

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"Динамо" занимает 3 место в чемпионате Украины уступая по дополнительным показателям "Десне" и отстает от "Шахтера" на 10 очков.