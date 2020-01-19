"Динамо" продаст Родригеша в Россию

Родригеш ссорился с Алексеем Михайличенко и посещал ночные клубы

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш вскоре может оказаться в Российской Премьер-лиге.

24-летний игрок сборной Люксембурга попал в сферу интересов "Рубина", который сейчас тренирует Леонид Слуцкий. Сообщает Футбол газета.

Казанский клуб готов заплатить за Родригеса 1 миллион евро и вскоре планирует вступить в прямые переговоры с "Динамо".

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В нынешнем первенстве Украины Жерсон Родригеш сыграл 8 матчей, в которых забил 2 мяча. По сообщениям прессы он обошелся киевлянам в 2 миллиона евро.