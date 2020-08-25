"Динамо" представило третий комплект формы

Киевское "Динамо" представило третий вариант футбольной формы от New Balance на следующий сезон.

Фотографии игроков в новой форме были опубликованы на официальной странице клуба в социальной сети Facebook.

"Встречайте третий комплект игровой формы, который выполнен в нейтральных цветах! Наполненный лучами чистой энергии, разрезающими ночь", - говорится в подписи к фотографиям.

Автор: ФК "Динамо"

Автор: ФК "Динамо"

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Киевское "Динамо" начало сезон 2020/21 с победы над "Олимпиком". 25 августа киевляне сыграют против "Шахтера" в Суперкубке Украины.