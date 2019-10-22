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вторник, 22 октября 2019 18:03

"Динамо" получит 30% суммы от продажи Яремчука - Цыганик

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&quot;Динамо&quot; получит 30% суммы от продажи Яремчука - Цыганик
Роман Яремчук имеет все предпосылки летом перейти в более сильный клуб. Фото: kaagent.be

"Динамо" получит 30% от суммы последующей перепродажи "Гентом" нападающего сборной Украины Романа Яремчука, сообщил журналист Игорь Цыганик.

Об этом пишет "Спортарена"

"Киевское Динамо очень заинтересовано в том, чтобы Яремчуком интересовалось больше клубов и его цена была выше. Потому что при продаже в "Гент" этого футболиста сумма трансфера составила 2 миллиона евро и 30% перепродажи. Если, условно, Гент оценит его в 10 миллионов евро, а после Евро-2020 сумма может быть еще больше, то "Динамо" может получить около 3 миллионов. В "Динамо" переживают, чтобы футболист сыграл и засветился ", - заявил журналист.

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Роман Яремчук подписал четырехлетний контракт с "Гент" летом 2017 года. В нынешнем сезоне Роман уже забил 10 голов в 15 матчах команды во всех турнирах, а также отдал 3 результативные передачи.

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