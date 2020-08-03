"Динамо" покупает в "Галатасарая" бразильца

У Маркао еще 2 года контракта. Фото milliyet.com.tr

Турецкое издание Fotospor сообщает, что "Динамо" и "Галатасарай" ведут переговоры по бразильскому защитнику Маркао.

По информации источника, киевский клуб запросил цену на игрока. "Галатасарай" потребовал за него €12 млн.

Его основная позиция – центральный защитник.

"Динамо" начало торговаться с "Галатасараем" за Маркао. Киевский клуб возобновил к защитнику интерес после того, как стало окончательно ясно, что Мирча Луческу продолжит работу.

24-летний бразилец провел в завершившемся сезоне турецкой Суперлиги 28 матчей, результативными действиями не отметился.

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По данным Transfermarkt, контракт Маркао со стамбульским клубом заканчивается в июне 2022 года. Его трансферная стоимость – €3,2 млн.