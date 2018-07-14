"Динамо" подпишет вратаря сборной Ирана

"Динамо" интересуется иранским голкипером. Фото: Sports.ru

Киевское "Динамо" хочет усилить вратарскую позицию. Нового голкипера "киевляне" нашли довольно экзотического. На радаре у них вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд.

"Ко мне проявляют интерес Динамо, Бешикташ, Торино, а также команды из Голландии и Португалии. Предложение Динамо выглядит конкретным, и они готовы подписать контракт ", - сказал сам вратарь.

Но то, что "Динамо" им интересуется, не означает, что он туда перейдет.

"Разумеется, мне бы хотелось перейти в Торино. Все станет известно в ближайшие пару дней ", - передает слова Ализера sportarena.com.

Иранский голкипер начал интересовать европейские клубы после Кубка мира - 2018. Вместе со своей сборной он неплохо выступил в квартете с Португалией, Испанией и Марокко.

В течение последних двух сезонов он выступает за греческий "Персеполис".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания выстрадала победу над "иранцами"

Ранее, киевляне уже подписали голкипера. Им стал Денис Бойко, подписал контракт на 5 лет.