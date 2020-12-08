"Динамо" победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы

Николай шапаренко неплохо разгонял атаки гостей в первом матче. Фото Рейтер.

Добрый вечер!

В Лиге чемпионов играет последний тур, а мы еще продолжаем писать о шансах киевского "Динамо". Конечно, динамовцы уже давно ни на что не претендуют на Лиге чемпионов, но сегодня могут зацепиться за Лигу Европы. Это, если выиграют у венгерского "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров.

Однако есть и задача-минимум. Можно позволить себе ничью - 0:0, 1:1 и даже 2:2. Потому что в "Динамо" лучшая разница забитых и пропущенных. Однако ничья - 3:3 уже выведет в футбольную весну венгров за счет лучшей разницы мячей в личных встречах.

В конце концов, "Динамо" нужно побеждать, чтобы хоть как-то оправдаться в глазах своих болельщиков. И о таблице коэффициентов не стоит забывать, потому что можно вообще остаться без гарантированного места в Лиге чемпионов. Одним словом, киевлянам есть за что побороться.

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Тем временем тренеры объявили стартовые составы команд:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Вербич

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Караваев, Шабанов, Бэлуцэ, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригеш, Клейтон, Супряга

"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Г. Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуэн

Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Исаэл, Боли

Игра началась!

2 мин. Киевляне заработали угловой и вместо подачи разыграли его, ничего в итоге не достигнув.

4 мин. Ловренчич пробивал с 22-23 метров, но очень неточно.

7 мин. Динамовцам удалось отодвинуть игру от ворот. Гармаш навешивал на Вербича с правого фланга, но Дибус перехватил подачу.

10 мин. Гости подали угловой, но Попов вынес мяч в аут.

14 мин. Сидорчук пока мешает игре. Сначала сбивает соперника, а затем неуместно подставляет ногу и прерывает передачу Попова на Забарного.

17 мин. Очень осторожно играет в эти минуты "Динамо". Киевляне почти не атакуют.

20 мин. Блажич грубо сбивает Гармаша. Пока без предупреждения обходится арбитр.

22 мин. Сидорчук едва не привозит пенальти. В руку ему попадает мяч, но умышленной игры там точно не было. Арбитр тоже так думает.

А "Ювентус" тем временем уже дважды забил "Барселоне". Один из голов на счету Роналду. Ответит Месси?

26 мин. Момент у "Ференцвароша"! Нгуен пробивал обводным ударом с линии штрафной и, к счастью, обвел ворота.

27 мин. Де Пена получает желтую.

30 мин. Ужасно на самом деле играют динамовцы. Ни одного удара по воротам. Так и гол можно пропустить.

33 мин. Штрафной разыграли динамовцы, но все закончилось тем, что мяч прикатился в руки Дибуса. Ударов пока нет.

36 мин. По большому счету ничего в атаке не получается и у гостей. Последняя подача пошла за ворота.

37 мин. А теперь Гармаш получает желтую. Вполне можем остаться вдесятером.

40 мин. Забарный постоянно идет назад. Один раз попробовал обострить и сразу обрезался. Ужас какой-то!

44 мин. Попов после подачи с правого фланга вместо ударить головой, ударил рукой. Гости попытались выбежать в контратаку и в пылу Ляйдуни сбил Гармаша. Желтая карточка.

45 мин. Перерыв.

Все это хорошо, но я не пойму Луческу, если Гармаш выйдет на второй тайм.

46 мин. Возобновилась игра.

47 мин. Харатин получает вторую желтую у гостей.

49 мин. Пошли атаковать хозяева, но до угроз дело не довели.

53 мин. До удара довели дело венгры, но киевские защитники попытку заблокировали.

55 мин. Бущан вступает в игру и отражает удар гостей.

58 мин. Цыганков ударил в створ, но слабым вышел удар Виктора. Дибус забрал мяч намертво

59 мин. Блажич получает желтую карточку.

60 мин. Гол! Навес Де Пены, Кенджера подправил, а Попов пробил головой точно в угол. Опередил Харатина Денис – 1:0

64 мин. Миколенко сорвал опасную атаку киевлян неудачным пасом на Де Пену.

67 мин. "Ювентус" громит "Барсу" в гостях - 3: 0. И снова Роналду и снова с пенальти.

70 мин. Замены в "Динамо". Вместо Де Пены вышел Супряга, а вместо Гармаша - Шепелев.

72 мин. Шапаренко мог пробить с 20 метров, но бездарно обработал мяч.

76 мин. Замены у гостей. Вместо Узуни вышел Батурина, а вместо Харатина - Исаел.

78 мин. Зубков опасно пробивал с линии штрафной, но немного не попал.

80 мин. Опять двойная замена в "Ференцвароша". Ботка вместо Ловренчича и Мак вместо Зубкова.

84 мин. Исаел сбивает Вербича и получает желтую карточку.

85 мин. Леднев и Родригеш выходят вместо Цыганкова и Вербича.

87 мин. Леднев бил прямо по центру штрафной и не попадает в створ. Ох!

90 мин. Боли не дотягиваются до мяча после навеса с правого фланга. И это хорошо.

90+1 Боли ударил куда-то в небеса.

Все, победа и Лига Европы!

Киевляне в феврале играть в Лиге Еропы. "Ференцварош" вылетает.