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пятница, 20 сентября 2019 12:36

Динамо" перестроило игру на поле, что принесло результат в игре против "Мальме"

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Динамо&quot; перестроило игру на поле, что принесло результат в игре против &quot;Мальме&quot;
Сергей Сидорчук провел сильный матч против "Мальме"

Киевское "Динамо" в первом туре Лиги Европы победил дома "Мальме" 1: 0. Решающий гол на 84 минуте забил Виталий Буяльский. Таким образом, команда Алексея Михайличенко смогла прервать безвыигрышную серию, которая уже составляла 6 матчей.

По наполнению и построением игры против "Мальме" "динамовцы" провели лучший матч за время работы Михайличенко во главе команды. Во втором тайме киевляне имели сразу несколько моментов у ворот соперника, при этом шведы только в самом конце игры осмыслению смогли подойти к воротам Бойко.

Такое изменение стало возможным благодаря перестройке игры команды в середине поля. Если в первых матчах Михайличенко требовал прессинга и строил игру с одним опорником и двумя игроками выше, то сейчас перешел на два игрока в опорной зоне. Это позволило команды больше держать мяч, комбинировать, избегать провалов при быстром переходе соперника из обороны в атаку и подстраховывать фланговых защитников, которые подключаются к атаке. В игре "Динамо" стало больше компактности, осмысленных действий. Атака уже не сбивалась на банальные навесы, а пыталась действовать нестандартно. Игроки понимают такое построение игры гораздо лучше, чем нововведения.

Михайличенко вернулся к старой разбудил игры в середине поля


Если Михайличенко хочет менять игру, то должен это делать зимой, когда будет 2 месяца на подготовку. Сейчас "Динамо" должно давать результат. Поэтому эксперименты не особо желательны.

Пока не лучшим образом удается проявить себя новичку команды форварду Жерсону Родригесу. Он выполняет большой объем работы, но оказывается спиной к воротам соперника. Жерсону лучше удается подыгрывать партнерам, действовать из глубины, чем быть острием атаки. Такая игра форварда из Люксембурга может дать шансы Солю проявить себя в следующих матчах.

Игра "Динамо" вызвала сдержанный оптимизм. Но это только один матч, по которому не стоит делать выводов. В игре против "Мальме" эмоций было больше, чем футбола. Следующие игры покажут, насколько "Динамо" вышло из кризиса.

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Следующий матч "Динамо" проведет в рамках чемпионата Украины против "Ворсклы" 22 сентября.

Автор: Сергей Тищенко
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20
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