"Динамо" отстранило главного врача из-за допинга Беседина - СМИ

Леонид Миронов отстранен от работы из-за проваленного допинг-теста Артема Беседина. Фото: ФК "Динамо"

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой.

Причина - положительная допинг-проба форварда бело-синих Артема Беседина. До выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу Миронова отстранили от работы с первой командой, сообщает "Спортарена"

Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" (3:4). При этом неизвестно, на употреблении каких запрещенных веществ попался форвард.

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Рассмотрение дела по допингу Беседина состоится 27 февраля, а срок отстранения нападающего "Динамо" от футбола продлили до 60 дней.