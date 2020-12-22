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вторник, 22 декабря 2020 10:03

"Динамо" отказалось от трансфера бразильского форварда

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&quot;Динамо&quot; отказалось от трансфера бразильского форварда
Линкольн не будет играть за "Динамо". Фото: Globo Esporte.

Киевское "Динамо" отказалось от трансфера форварда "Флайменго" Линкольна.

Динамовцы прекратили переговоры после того, как футболиста перевели в молодежную команду "Фламенго", сообщает журналист Жонас Стелман в твиттер.

От трансфера игрока также отказался кипрский "Пафос". Интерес к футболисту проявляет португальская "Санта-Клара".

"Динамо" интересовалось футболистом во время летнего трансферного окна, но не смогло оформить переход. Киевляне хотели вернуться к кандидатуре Линкольна зимой.

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"Динамо" ищет возможность усиления атаки, потому что главный нападающий команды Владислав Супряга не забивал течение 3-х месяцев.

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