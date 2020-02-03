"Динамо" отказалось от двух бразильцев

Главный тренер молодежной команды "Динамо" Юрий Мороз решил отказаться от услуг бразильских легионеров. Фото: с отрытых источников

Два бразильских футболиста проходили просмотр в киевском "Динамо".

Имена новых бразильцев, которые оказались на просмотре, не называют. Однако известно, что оба - полузащитники. Один из них играет на позиции опорного, а второй - центрального атакующего хавбека.

Игроки приняли участие в спаррингах молодежной команды с КНТЭУ "Меркурий" и луцкой "Волыни", но не смогли убедить тренерский штаб команды, сообщает "Сегодня".

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В текущем сезоне "Динамо" занимает 2-е место в УПЛ, отставая от лидера "Шахтера" на 14 очков.