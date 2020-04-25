"Динамо" отказало французскому клубу в трансфере голкипера

Нещерет не поедет во Францию. фото: С.Каташ)

Французский клуб "Монако" интересовался вратарем "Динамо" Русланом Нещеретом. Но клубам договориться не удалось.

По информации источника, клуб следил за голкиперов во время его выступления за "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Об этом сообщает "Футбол 24".

"Монако" пытался договориться о переходе Нещерета в конце декабря 2019 года, но клубы не пришли к соглашению. Детали предложения не разглашаются.

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18-летний вратарь еще не дебютировал за первую команду "Динамо".