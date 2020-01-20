Виталий Миколенко открыл счет в матче. Фото: ФК "Динамо".

Киевское "Динамо" одержало первую победу в новом году одолев на собрании "Нефтчи" - 2: 1.

Киевляне дважды отличился в первом тайме. На 12-й минуте дальним ударом отметился Виталий Миколенко, а через семь минут свой первый мяч после возвращения в "Динамо" провел Назарий Русин, удачно сыграв на добивании.

Игроки "Нефтчи" сумели лишь сократить разницу в счете. На 69-й минуте Плателлас неотразимым ударом заставил капитулировать Дениса Бойко, однако киевлянам удалось удержать победу.

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На первом сборе в Белеке "Динамо" также сыграет с "Вардаром", "Хайдук", "Динамо" Брест и "Кайратом".