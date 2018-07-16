"Динамо" объявило заявку на сезон

Финалист КМ-2018 Пиварич попал в заявку "Динамо". Фото: Footboom.com

Киевское "Динамо" обнародовало заявку на сезон-2018/2019.

В списке отсутствует голкипер Артур Рудько, не нашлось также места защитникам Александару Пантичу и Карлосу Самбрано. Полузащитники Никита Корзун и Дерлис Гонсалес в заявку тоже не попали.

В то же время "Динамо" внесло в заявку полузащитников Богдана Михайличенко, Владислава Калитвинцева и Александра Андриевского, а также защитников Йосипа Пиварича и Тамаша Кадара.

Заявка "Динамо":

Голкиперы

1. Георгий Бущан (1994)

71. Денис Бойко (1988)

33. Владимир Маханьков Б

Владислав Кучерук (1999) Б

Евгений Пацкан (2000) Б

Артем Малыш (2000) Б

Защитники

9. Николай Морозюк (1988)

16. Виталий Миколенко (1999) Б

17. Сидклей (1993)

23. Иосип Пиварич (1989)

26. Никита Бурда (1995)

30. Артем Шабанов (1992)

44. Тамаш Кадар (1990)

46. ​​Ахмед Алибеков (1998) Б

94. Томаш Кендзера (1994)

Владислав Дубинчак Б

Илья Малышкин (2000) Б

Денис Попов (1999) Б

Тарас Дмитрук (2000) Б

Даниил Хондак (2001) Б

Богдан Чуев (2000) Б

Полузащитники

5. Сергей Сидорчук (1991)

6. Че Че (1992)

7. Беньямин Вербич (1993)

8. Владимир Шепелев (1997) Б

10. Николай Шапаренко (1998) Б

11. Владислав Калитвинцев (1993)

15. Виктор Цыганков (1997) Б

18. Александр Андриевский (1994)

19. Денис Гармаш (1990)

29. Виталий Буяльский (1993)

31. Георгий Цитаишвили (2000) Б

45. Евгений Смирный (1998) Б

48. Богдан Леднев (1998) Б

88. Богдан Михайличенко (1997) Б

Богдан Билошевский (2000) Б

Сергей Булеца (1999) Б

Артур Ващишин (2000) Б

Юрий Козыренко (1999) Б

Никита Кравченко (1997) Б

Александр Петрусенко (1998) Б

Денис Янаков (1999) Б

Нападавшие

41. Артем Беседин (1996)

43. Назарий Русин (1998) Б

Владислав Алексеев (1998) Б

Евгений Исаенко (2000) Б

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Футболисты с пометкой "Б" - игроки до 21 года, имеющих право выступать в первенстве U-21, игроки без номеров - футболисты, которые будут выступать за "Динамо" U-19 и U-21, информирует официальный сайт УПЛ.