"Динамо" объявило заявку на сезон

Киевское "Динамо" обнародовало заявку на сезон-2018/2019.
В списке отсутствует голкипер Артур Рудько, не нашлось также места защитникам Александару Пантичу и Карлосу Самбрано. Полузащитники Никита Корзун и Дерлис Гонсалес в заявку тоже не попали.
В то же время "Динамо" внесло в заявку полузащитников Богдана Михайличенко, Владислава Калитвинцева и Александра Андриевского, а также защитников Йосипа Пиварича и Тамаша Кадара.
Заявка "Динамо":
Голкиперы
1. Георгий Бущан (1994)
71. Денис Бойко (1988)
33. Владимир Маханьков Б
Владислав Кучерук (1999) Б
Евгений Пацкан (2000) Б
Артем Малыш (2000) Б
Защитники
9. Николай Морозюк (1988)
16. Виталий Миколенко (1999) Б
17. Сидклей (1993)
23. Иосип Пиварич (1989)
26. Никита Бурда (1995)
30. Артем Шабанов (1992)
44. Тамаш Кадар (1990)
46. Ахмед Алибеков (1998) Б
94. Томаш Кендзера (1994)
Владислав Дубинчак Б
Илья Малышкин (2000) Б
Денис Попов (1999) Б
Тарас Дмитрук (2000) Б
Даниил Хондак (2001) Б
Богдан Чуев (2000) Б
Полузащитники
5. Сергей Сидорчук (1991)
6. Че Че (1992)
7. Беньямин Вербич (1993)
8. Владимир Шепелев (1997) Б
10. Николай Шапаренко (1998) Б
11. Владислав Калитвинцев (1993)
15. Виктор Цыганков (1997) Б
18. Александр Андриевский (1994)
19. Денис Гармаш (1990)
29. Виталий Буяльский (1993)
31. Георгий Цитаишвили (2000) Б
45. Евгений Смирный (1998) Б
48. Богдан Леднев (1998) Б
88. Богдан Михайличенко (1997) Б
Богдан Билошевский (2000) Б
Сергей Булеца (1999) Б
Артур Ващишин (2000) Б
Юрий Козыренко (1999) Б
Никита Кравченко (1997) Б
Александр Петрусенко (1998) Б
Денис Янаков (1999) Б
Нападавшие
41. Артем Беседин (1996)
43. Назарий Русин (1998) Б
Владислав Алексеев (1998) Б
Евгений Исаенко (2000) Б
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Футболисты с пометкой "Б" - игроки до 21 года, имеющих право выступать в первенстве U-21, игроки без номеров - футболисты, которые будут выступать за "Динамо" U-19 и U-21, информирует официальный сайт УПЛ.
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