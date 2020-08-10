"Динамо" объявило о трансфере защитника польского клуба

В Украине Владимир Костевич выступал за "Карпаты". Фото: ФК "Карпаты"

Киевское "Динамо" объявило о трансфере защитника польского "Леха" 27-летнего Владимира Костевич.

Контракт рассчитан на 3 сезона. Соглашение вступит в силу 1 январе 2021, когда в украинского футболиста завершится контракт с "Лехом", сообщает официальный сайт "Динамо".

Костевич действует на позиции левого защитника. Является основным игроком "Леха". В Польше выступает с начала 2017 года. Прошлым летом был близок к переходу в "Динамо" Загреб, но трансфер сорвался.

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В прошлом чемпионы Польши Владимир Костевич провел 27 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.