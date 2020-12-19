"Динамо" не помешает Кухаревичу перейти в "Андерлехт"

Кухаревич уже сфотографировался в форме "Андерлехта". Фото инстаграм "Рух"

Форвард львовского "Руха" Николай Кухаревич не входит в сферу интересов "Динамо". Об этом информирует телеграмм канал "Шах и Шах".

"Бельгийские СМИ пишут, что" Динамо "якобы может помешать трансферу Кухаревича в "Андерлехт". Не может.

Вопрос с переходом уже решен, Кухаревича можно считать еще одним украинским легионером", - говорится сообщении.

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19-летний Николай Кухаревич сыграл 13 матчей в УПЛ и забил 1 гол. Еще три мяча он забил за молодежную сборную Украины.