"Динамо" не помешает Кухаревичу перейти в "Андерлехт"

Форвард львовского "Руха" Николай Кухаревич не входит в сферу интересов "Динамо". Об этом информирует телеграмм канал "Шах и Шах".
"Бельгийские СМИ пишут, что" Динамо "якобы может помешать трансферу Кухаревича в "Андерлехт". Не может.
Вопрос с переходом уже решен, Кухаревича можно считать еще одним украинским легионером", - говорится сообщении.
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19-летний Николай Кухаревич сыграл 13 матчей в УПЛ и забил 1 гол. Еще три мяча он забил за молодежную сборную Украины.
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