"Динамо" не помешает Кухаревичу перейти в "Андерлехт"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 225
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1089
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1602
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 549
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
ФИФА признал Левандовски лучшим игроком 2020-го
ФИФА признал Левандовски лучшим игроком 2020-го
Гризманн опозорился в матче против своего бывшего клуба
Гризманн опозорился в матче против своего бывшего клуба
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Милан" не может победить во втором матче подряд
"Милан" не может победить во втором матче подряд
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 630
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1386
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 774
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 261
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4887
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 369
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 09:47

"Динамо" не помешает Кухаревичу перейти в "Андерлехт"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; не помешает Кухаревичу перейти в &quot;Андерлехт&quot;
Кухаревич уже сфотографировался в форме "Андерлехта". Фото инстаграм "Рух"

Форвард львовского "Руха" Николай Кухаревич не входит в сферу интересов "Динамо". Об этом информирует телеграмм канал "Шах и Шах".

"Бельгийские СМИ пишут, что" Динамо "якобы может помешать трансферу Кухаревича в "Андерлехт". Не может.

Вопрос с переходом уже решен, Кухаревича можно считать еще одним украинским легионером", - говорится сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" назвал цену на Зинченко

19-летний Николай Кухаревич сыграл 13 матчей в УПЛ и забил 1 гол. Еще три мяча он забил за молодежную сборную Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" не помешает Кухаревичу перейти в "Андерлехт"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Для кнопкодавов ввели штрафы

Верденская "мясорубка": завершилась кровавая битва

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 2 Просмотров: 33518
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 19774
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13032
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 11106
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9495
Спорт
Аппетитная сумма. Стало известно, за какие деньги будут играть в Лиге Европы "Динамо" и "Шахтер"
Аппетитная сумма. Стало известно, за какие деньги будут играть в Лиге Европы "Динамо" и "Шахтер" Просмотров: 18
"Манчестер Сити" назвал цену на Зинченко
"Манчестер Сити" назвал цену на Зинченко Просмотров: 1080
Лидер ПСЖ ежегодно красит волосы перед собственным днем рождения
Лидер ПСЖ ежегодно красит волосы перед собственным днем рождения Просмотров: 261
Малиновский заменит Гомеса, но будет иметь проблемы
Малиновский заменит Гомеса, но будет иметь проблемы
 Просмотров: 927
Коваленко перейдет в "Аталанту"
Коваленко перейдет в "Аталанту" Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Голосов: 318
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть