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понедельник, 23 декабря 2019 15:06

"Динамо" нашло форварда в Первой лиге

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&quot;Динамо&quot; нашло форварда в Первой лиге
Ника Сичинава в текущем сезоне Первой лиги забил 13 мячей.

Киевское "Динамо" проявляет интерес к форварду перволигового "Ингула" Ники Сичинава.

25-летний грузин сейчас - лучший бомбардир первой лиги с 13 забитыми мячами. Столичный гранд готов заплатить за Сичинава 750 тыс евро. Решение по трансферу зависит от владельца "Ингульца" Александра Поворознюка, сообщает "Футбол газета"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин не прошел допиг-тест после матча с "Мальме" и его отстранили от футбола на 30 дней. Жерсон Родригес имеет проблемы со спортивным режим, а Фран Соль никак не может себя найти в Украине. Динамовцам нужно усиливать линию атаки.

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В текущем сезоне "Динамо" УПЛ "Динамо" идет на 2 месте отставая от "Шахтера" на 14 очков

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