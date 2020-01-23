"Динамо" на сборах одержало крупную победу

Микаэль Дуелунд восстановился от травмы и забил гол. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило на сборах "Вардар" из Северной Македонии - 4: 0.

Уже к седьмой минуте киевляне забили два мяча - отличились Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук. На 30-й минуте забитый мяч на свой счет записал Микаэль Дуелунд.

Финальную точку в матче поставил Назарий Русин, уверенно реализовал пенальти во втором тайме.

Алексей Михайличенко использовал два состава, которые играли в разных таймах.

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На первом сборе в турецком "Белеке" "Динамо" осталось сыграть с "Хайдук", "Динамо-Брест" и "Кайратом".