"Динамо" на сборах одержало крупную победу

Киевское "Динамо" разгромило на сборах "Вардар" из Северной Македонии - 4: 0.
Уже к седьмой минуте киевляне забили два мяча - отличились Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук. На 30-й минуте забитый мяч на свой счет записал Микаэль Дуелунд.
Финальную точку в матче поставил Назарий Русин, уверенно реализовал пенальти во втором тайме.
Алексей Михайличенко использовал два состава, которые играли в разных таймах.
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На первом сборе в турецком "Белеке" "Динамо" осталось сыграть с "Хайдук", "Динамо-Брест" и "Кайратом".
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