"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны

Цыганков не выйдет на поле. Фото Рейтер

4 ноября киевское "Динамо" сыграло против "Барселоны" гостевой матч в Лиге чемпионов.

Киевляне очень плохо начали. Уже на 5-ой минуте Месси наткнулся на ногу Попова и упал в штрафной. 11-метровый удар аргентинец выполнил безупречно - 1:0.

Штурм ворот киевлян продолжался и Фати с Гризманном потеряли несколько возможностей. Блестяще в этих эпизодах действовал юный вратарь Руслан Нещерет.

Динамовцы начали выравнивать игру ближе к середине тайма. А в конце первой половины Буяльский, казалось, бил головой наверняка, но Тер Штеген потянул удар в каком-то неуклюжем прыжке.

Буяльский бил головой наверняка, но Тер Штеген потянул удар в каком-то неуклюжем прыжке

Второй тайм начался с атак хозяев, но гости из Украины отвечали атакой на атаку. Цыганков и Супряга дважды выходили один на один с Тер Штегеном, но переиграть немецкого легионера "Барсы" не сумели.

Кто знает, как бы закончилась игра, если бы не проход Фати и идеальный пас на голову Пике - 2:0.

Подопечные Луческу не сдавались и Цыганков после удара Вербича первым успел на добивание и таки пробил Тер Штегена - 2:1. Однако финального штурма в "Динамо" не получилось.

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Всего коллективы сыграли между собой 11 матчей: 7 побед у каталонцев, 3 - в украинцев и одна ничья. Разница мячей - 16:20 не в нашу пользу.