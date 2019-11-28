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четверг, 28 ноября 2019 20:11

"Динамо" матчем с "Мальме" прервало безвыигрышную серию

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&quot;Динамо&quot; матчем с &quot;Мальме&quot; прервало безвыигрышную серию
Артем Шабанов имел момент в первой игре в Киеве

Сегодня киевское "Динамо" сыграет матч пятого тура Лиги Европы против шведского "Мальме". Со скандинавами киевляне уже встречались в первом туре и минимально победили - 1:0. Вспоминаем перипетии той игры.

По состоянию на 19 сентября "Динамо" имело серию из пяти матчей без побед. Казалось, что с приходом Михайличенко кризис только усугубляется. Это подтвердил и первый тайм встречи. Киевляне выглядели бледно. Кроме момента Кенджьоры, который бил головой, но попал в защитника, больше и вспомнить было нечего.

Ситуация изменилась во второй половине игры. "Динамо" увеличило скорость. Имел момент Вербич, бил головой Шабанов. После паса Родригеша выходил один на один Буяльский, но не сумел переиграть вратаря.

На 84 минуте динамовцам таки удалась результативная атака. Вербич классно отдал на ход Буяльскому, а Виталий прообив в ближний угол ворот "Мальме" - 1:0.

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В следующих трех матчах Лиги Европы "Динамо" не получило ни одной победы, трижды сыграв вничью.

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