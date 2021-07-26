"Динамо" ищет новые команды двум игрокам

Мохаммед Кадири не смог задержаться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник Владимир Костевич и полузащитник Мохаммед Кадири не входящих в планы наставника "Динамо" Мирчи Луческу.

Обоим футболистам будут искать новые клубы, рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии "ТаТоТаке".

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Румынский тренер не брал обоих футболистов на предсезонные сборы.

Костевич присоединился к "Динамо" в сентябре 2020 года, но из-за травмы не провел ни одного матча. В Украине защитник играл за "Карпаты", а последние четыре сезона провел в составе польского "Леха".

Кадири перешел в "Динамо" летом 2019-го. Но не смог стать игроком основного состава. Первую часть прошлого сезона выступал за "Арсенал" Тула.

1 августа "Динамо" стартует в чемпионате матчем против "Вереса". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форвардов Илью Шкурина, Ерика Рамиреса и полузащитника Дениса Антюха. 13 игроков "Динамо" отправились в аренду в одесский "Черноморец".