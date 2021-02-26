"Динамо и " Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Украинские клубы узнали соперников на этой стадии турнира.

"Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала". "Шахтер" померяется силами с итальянской "Ромой". Римлян возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Киевляне встречались с "Вильярреалом" в 1/16 Кубка УЕФА сезона 2004/2005. Тогда динамовцы дома сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:2.

"Шахтер" играл против "Ромы" дважды. В сезоне 2010/2011 "горняки" победили римлян в 1/8 Лиги чемпионов 3:0 и 3:2. На той же стадии Лиги чемпионов сезона 2017/2018 "Шахтер" проиграл итальянцам из-за фактора гола на чужом поле - 2:1 и 0:1.

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Другие пары 1/8 финала:

"Аякс" - "Янг Бойз";

"Олимпиакос" - "Арсенал";

"Динамо" Загреб - "Тоттенхэм";

"Манчестер Юнайтед" - "Милан";

"Славия" Прага - "Рейнджерс";

"Гранада" - "Мольде".

1-е матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта. "Динамо" проведет 1-ю игру дома, а "Шахтер" начнет 1/8 с гостевого поединка. На стадии 1/16 турнира "Динамо" победило "Брюгге", "Шахтер" оказался сильнее "Маккаби".