"Динамо и " Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 513
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1755
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 423
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2961
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 585
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Сенсации в Германии и волевая победа "Арсенала": результаты матчей 1/16 Лиги Европы
Сенсации в Германии и волевая победа "Арсенала": результаты матчей 1/16 Лиги Европы
Как Мораес принес победу "Шахтеру" над "Маккаби"
Как Мораес принес победу "Шахтеру" над "Маккаби"
Почему Луческу выиграл в Брюгге
Почему Луческу выиграл в Брюгге
"Шахтер" мог проиграть в домашнем матче против "Маккаби"
"Шахтер" мог проиграть в домашнем матче против "Маккаби"
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 495
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 14:41

"Динамо и " Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

  Комментировать
&quot;Динамо и &quot; Шахтер&quot; узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Украинские клубы узнали соперников на этой стадии турнира.

"Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала". "Шахтер" померяется силами с итальянской "Ромой". Римлян возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Киевляне встречались с "Вильярреалом" в 1/16 Кубка УЕФА сезона 2004/2005. Тогда динамовцы дома сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:2.

"Шахтер" играл против "Ромы" дважды. В сезоне 2010/2011 "горняки" победили римлян в 1/8 Лиги чемпионов 3:0 и 3:2. На той же стадии Лиги чемпионов сезона 2017/2018 "Шахтер" проиграл итальянцам из-за фактора гола на чужом поле - 2:1 и 0:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Везет сильнейшему": обзор соцсетей после матчей украинских команд в Лиге Европы

Другие пары 1/8 финала:

"Аякс" - "Янг Бойз";

"Олимпиакос" - "Арсенал";

"Динамо" Загреб - "Тоттенхэм";

"Манчестер Юнайтед" - "Милан";

"Славия" Прага - "Рейнджерс";

"Гранада" - "Мольде".

1-е матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта. "Динамо" проведет 1-ю игру дома, а "Шахтер" начнет 1/8 с гостевого поединка.

На стадии 1/16 турнира "Динамо" победило "Брюгге", "Шахтер" оказался сильнее "Маккаби".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо и " Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 21816
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13878
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10639
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6264
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11
 Просмотров: 5454
Спорт
"Ливерпуль" потерял своего капитана
"Ливерпуль" потерял своего капитана Просмотров: 117
Лунин определился со своим будущим в "Реале
Лунин определился со своим будущим в "Реале Просмотров: 342
"Везет сильнейшему": обзор соцсетей после матчей украинских команд в Лиге Европы
"Везет сильнейшему": обзор соцсетей после матчей украинских команд в Лиге Европы
 Просмотров: 252
Удачный выход Шапаренко и слабая игра "горняков": обзор прессы после матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Удачный выход Шапаренко и слабая игра "горняков": обзор прессы после матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
 Просмотров: 531
Каштру прокомментировал победу над "Маккаби"
Каштру прокомментировал победу над "Маккаби" Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
1
"Пацанка" блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии
Голосов: 396
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть