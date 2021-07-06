"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах

Украинские гранды одержали победы в товарищеских матчах во время подготовки к сезону.
Киевское "Динамо" разбило любительский клуб из Франции "Дивон" - 5:0.
Мирча Луческу дал возможность показать себя молодым игрокам и потенциальным новичкам команды.
Мячи на свой счет записали - Викентий Волошин, Владислав Ванат, Георгий Цитаишвили и дубль на счету Владислава Кулача.
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"Шахтер" обыграл немецкий клуб из Мюнхена, который основан турецкими мигрантами "Тюркгюджю" - 2:1.
Манор Соломон открыл счет в матче с пенальти в конце первого тайма.
Немцы отыгрались за 10 минут до конца игры. Но Михаил Мудрик успел принести победу "горнякам" в самом конце матча.
9 июля "Шахтера" сыграет свой последний матч первом сборе в Австрии против "Шальке".
7 июля "Динамо" сыграет против представителя чемпионата Швейцарии "Люцерна".
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