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вторник, 06 июля 2021 07:23

"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; одержали победы на сборах
Владислав Кулач записал на свой счет дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские гранды одержали победы в товарищеских матчах во время подготовки к сезону.

Киевское "Динамо" разбило любительский клуб из Франции "Дивон" - 5:0.

Мирча Луческу дал возможность показать себя молодым игрокам и потенциальным новичкам команды.

Мячи на свой счет записали - Викентий Волошин, Владислав Ванат, Георгий Цитаишвили и дубль на счету Владислава Кулача.

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"Шахтер" обыграл немецкий клуб из Мюнхена, который основан турецкими мигрантами "Тюркгюджю" - 2:1.

Манор Соломон открыл счет в матче с пенальти в конце первого тайма.

Немцы отыгрались за 10 минут до конца игры. Но Михаил Мудрик успел принести победу "горнякам" в самом конце матча.

9 июля "Шахтера" сыграет свой последний матч первом сборе в Австрии против "Шальке".

7 июля "Динамо" сыграет против представителя чемпионата Швейцарии "Люцерна".

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