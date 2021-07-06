"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах

Владислав Кулач записал на свой счет дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские гранды одержали победы в товарищеских матчах во время подготовки к сезону.

Киевское "Динамо" разбило любительский клуб из Франции "Дивон" - 5:0.

Мирча Луческу дал возможность показать себя молодым игрокам и потенциальным новичкам команды.

Мячи на свой счет записали - Викентий Волошин, Владислав Ванат, Георгий Цитаишвили и дубль на счету Владислава Кулача.

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"Шахтер" обыграл немецкий клуб из Мюнхена, который основан турецкими мигрантами "Тюркгюджю" - 2:1.

Манор Соломон открыл счет в матче с пенальти в конце первого тайма.

Немцы отыгрались за 10 минут до конца игры. Но Михаил Мудрик успел принести победу "горнякам" в самом конце матча.

9 июля "Шахтера" сыграет свой последний матч первом сборе в Австрии против "Шальке". 7 июля "Динамо" сыграет против представителя чемпионата Швейцарии "Люцерна".