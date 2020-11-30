"Динамо" и "Шахтер" лишние в Лиге чемпионов – Леоненко

Виктор Леоненко трижды признавался лучшим футболистом Украины. Фото РБК

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал выступление киевского клуба и "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Как по мне, то и "Динамо", и "Шахтеру" нечего делать в Лиге чемпионов. Если брать результаты и игру", – сказал Леоненко.

"Динамо" в 4-м туре группового этапа ЛЧ проиграло "Барселоне" (0:4), "Шахтер" – гладбахской "Боруссии" (0:4).

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Виктор Леоненко играл за "Динамо" с 1992 по 1998 годы. Трижды его признавали лучшим футболистом Украины.