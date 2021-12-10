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пятница, 10 декабря 2021 21:00

"Динамо" и "Шахтёр" играет в дерьме

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтёр&quot; играет в дерьме
Президент "Динамо" Игорь Суркис (слева) и владелец и Ринат Ахметов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские футбольные команды не сыграют весной в еврокубках. Такое случилось впервые за 10 лет. Тогда "Шахтер" уступил в таблице кипрскому АПОЕЛу, а сейчас - молдовскому "Шерифу". В таблице коэффициентов мы упали настолько, что потеряли гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Все логично. Потому что наш чемпионат - дерьмо. В нем гранды имеют свои фарм-клубы. "Шахтер" априори записал в турнир шесть очко из-за участия "Мариуполя", "Динамо", - "Черноморца". Оба "крутят" календарем соревнований как хотят. Формально домашние матчи проводят на выезде и наоборот. Объясняют это интересами на евроарене, где "защищают честь Украины". Настолько, что первый гол в Лиге чемпионов два наши топ-клубы смогли забить только в четвертом туре. За двенадцать матчей забили на двоих трижды и набрали три очка.

"Футбол - худшее, что было в поздке в Барселону"

Мне жаль, что украинские болельщики вынуждены смотреть на страдания киевлян и донеччан в Европе. Известный телекомментатор Дмитрий Джулай, пылкий поклонник "Динамо", полетел в Барселону на матч любимой команды. После него признал: футбол - худшее, что было в поездке.

Матчи последнего тура превратились в формальность. Интрига, а соответственно и интерес к ним - давно исчезли. Хорошо, что надежду поддерживает национальная команда, которая весной будет играть за выход в финальную часть Кубка мира. Ее шансы на успех небольшие. Потому что костюк формируют люди, которые играют в дерьме в присутствии несколько тысяч зрителей.

Разве что возрожденный "Металлист" с его 26-тысячной посещаемостью домашних поединков следующего сезона сможет расшевелить это гнилое болото. Но все проблемы "элитной" украинской лиги возвращение клуба Ярославского все равно не решит.

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Украинским грандам в 2021-м осталось провести по одной игре. Это поединки 18 тура чемпионата. 11 декабря, суббота, "Шахтер" ждёт выездной матч в Александрии, а на следующий день "Динамо" дома сыграет с "Зарей". На этот момент команды делят первое-второе места, имея одинаковое количество очков – 44. Донецкий клуб формально лидер из-за лучшей разницы забитых и пропущенный мячей.

Автор: Роман Шахрай
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Дата
10
декабря

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