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четверг, 06 февраля 2020 16:08

"Динамо" хочет избавиться от еще одного легионера - СМИ

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&quot;Динамо&quot; хочет избавиться от еще одного легионера - СМИ
Мохаммед Кадири не смог закрепиться в первой команде "Динамо", Фото: с отрытых источников

"Динамо" планирует продать ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

Киевский клуб ведет активный поиск покупателя на полузащитника, а в случае его продажи попытается подписать опорного полузащитника, сообщает "1927"

Зимнее трансферное окно еще открыто в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Словении и России. Поэтому избавиться от игрока будет непросто.

Этой зимой "Динамо" уже расстались с Жерсоном Родригесом, Седиклеем, Карлосом Самбрано и Денисом Гармашем.

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Мохаммед Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года и в течение текущего сезона принял участие в четырех матчах за первую команду.

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Дата
06
февраля

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