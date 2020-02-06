"Динамо" хочет избавиться от еще одного легионера - СМИ

"Динамо" планирует продать ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.
Киевский клуб ведет активный поиск покупателя на полузащитника, а в случае его продажи попытается подписать опорного полузащитника, сообщает "1927"
Зимнее трансферное окно еще открыто в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Словении и России. Поэтому избавиться от игрока будет непросто.
Этой зимой "Динамо" уже расстались с Жерсоном Родригесом, Седиклеем, Карлосом Самбрано и Денисом Гармашем.
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Мохаммед Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года и в течение текущего сезона принял участие в четырех матчах за первую команду.
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