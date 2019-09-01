"Динамо" должно выиграть группу Лиги Европы – букмекеры

Букмекерские конторы видят "Динамо" фаворитом группы B Лиги Европы сезона-2019/2020.
Об этом пишет "Динамомания".
Все топовые компании отдают предпочтение именно киевлянам в борьбе за первое место – коэффициент в районе 2 к 1.
Коэффициенты на выигрыш группы:
bwin
"Динамо" - 1.91
"Копенгаген" - 3.50
"Мальме" - 5.00
"Лугано" - 8.00
bet365
"Динамо" - 2.00
"Копенгаген"- 3.00
"Мальме" - 5.50
"Лугано" - 10.00
William Hill
"Динамо" - 2.10
"Копенгаген" - 3.00
"Мальме" - 5.00
"Лугано" - 10.00
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А вот рассчитывать на итоговую победу в турнире, по мнению букмекеров, "Динамо" не приходится – 67 к 1.
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