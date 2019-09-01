"Динамо" должно выиграть группу Лиги Европы – букмекеры

Несмотря на проблемы именно "Динамо" называют фаворитом группы

Букмекерские конторы видят "Динамо" фаворитом группы B Лиги Европы сезона-2019/2020.

Об этом пишет "Динамомания".

Все топовые компании отдают предпочтение именно киевлянам в борьбе за первое место – коэффициент в районе 2 к 1.



Коэффициенты на выигрыш группы:



bwin

"Динамо" - 1.91

"Копенгаген" - 3.50

"Мальме" - 5.00

"Лугано" - 8.00



bet365

"Динамо" - 2.00

"Копенгаген"- 3.00

"Мальме" - 5.50

"Лугано" - 10.00



William Hill

"Динамо" - 2.10

"Копенгаген" - 3.00

"Мальме" - 5.00

"Лугано" - 10.00

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А вот рассчитывать на итоговую победу в турнире, по мнению букмекеров, "Динамо" не приходится – 67 к 1.