"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 621
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 459
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1062
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 16309
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1827
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3051
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1116
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3087
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4500
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1395
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1017
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
среда, 20 октября 2021 07:11

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; чуть не наказало &quot;Барселону&quot; за недооценку
Виктор Цыганков забил единственный гол "Барселоне" в двух матчах. Фото: ФК "Динамо" Киев

20 октября "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне команды играли между собой на этой же стадии.

Игра на "Ноу Камп" завершилась минимальной победой "Барселоны" - 2:1.

Команда Мирчи Луческу имела кадровые проблемы из-за коронавирусом. Ворота защищал третий вратарь команды Руслан Нещерет.

Хозяева зажали динамовцев на их половине на стартовых минутах. Все завершилось фолом Дениса Попова в собственной штрафной площадке. Лионель Месси не оставил шансов Нещерета с отметки.

Далее скорости на поле уменьшились. "Барселона" усвоилась и дала возможность проводить свои атаки соперника. Динамовцы создали несколько моментов, но так и не смогли забить.

В середине второго тайма Жерар Пике забил второй гол, который фактически закрыл вопрос победителя. Хозяева совсем бросили играть. Виктор Цыганков смог отквитать оды мяч, но больше "Барселона" не позволила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой

В Киеве борьбы не получилось - 0:4. Хотя Рональд Куман оставил в Испании часть ведущих игроков во главе с Месси.

Игра была до пропущенного мяча командой Луческу. Первый тайм динамовцы смогли выстоять, но после перерыва поплыли. Гости быстро забили дважды, а потом просто добили соперника.

Матч "Барселона" - "Динамо" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице "Барселона" находится на последнем месте не имея ни одного очка. "Динамо" с одним пунктом на третьем месте. Лидеру "Бавария" с двумя победить.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
октября

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 16309
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 14330
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 8208
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 8127
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 6120
Спорт
Мои футболисты опустили руки – Де Дзерби
Мои футболисты опустили руки – Де Дзерби Просмотров: 63
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
 Просмотров: 459
"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"
"Реал" издевательски обыграл "Шахтер"
 Просмотров: 423
"Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей
"Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей
 Просмотров: 900
Обладатель "Золотого мяча" похвалил Лунина
Обладатель "Золотого мяча" похвалил Лунина Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
2
Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского
1
Зеленский и Конституционный суд: юрист рассказал о тревожном сценарии
1
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Голосов: 256
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть