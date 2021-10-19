"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

Виктор Цыганков забил единственный гол "Барселоне" в двух матчах. Фото: ФК "Динамо" Киев

20 октября "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне команды играли между собой на этой же стадии.

Игра на "Ноу Камп" завершилась минимальной победой "Барселоны" - 2:1.

Команда Мирчи Луческу имела кадровые проблемы из-за коронавирусом. Ворота защищал третий вратарь команды Руслан Нещерет.

Хозяева зажали динамовцев на их половине на стартовых минутах. Все завершилось фолом Дениса Попова в собственной штрафной площадке. Лионель Месси не оставил шансов Нещерета с отметки.

Далее скорости на поле уменьшились. "Барселона" усвоилась и дала возможность проводить свои атаки соперника. Динамовцы создали несколько моментов, но так и не смогли забить.

В середине второго тайма Жерар Пике забил второй гол, который фактически закрыл вопрос победителя. Хозяева совсем бросили играть. Виктор Цыганков смог отквитать оды мяч, но больше "Барселона" не позволила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой

В Киеве борьбы не получилось - 0:4. Хотя Рональд Куман оставил в Испании часть ведущих игроков во главе с Месси.

Игра была до пропущенного мяча командой Луческу. Первый тайм динамовцы смогли выстоять, но после перерыва поплыли. Гости быстро забили дважды, а потом просто добили соперника.

Матч "Барселона" - "Динамо" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице "Барселона" находится на последнем месте не имея ни одного очка. "Динамо" с одним пунктом на третьем месте. Лидеру "Бавария" с двумя победить.