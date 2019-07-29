"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке

Гол Дениса Гармаша стал победный для "Динамо" в Суперкубке

"Динамовцы" ярко отпраздновали победу в Суперкубке Украины.

Игроки "Динамо" отпраздновали победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Футболисты обливались шампанским, а Гармаш рассказывал, как забивал победный гол.

Победители фотографировались с трофеем, радовались и прыгали, а потом включили популярные музыкальные треки. Виталий Миколенко, Беньямин Вербичи и Томаш Кендзера перепели известную песню Freed from Desire, посвятив ее Денису Гармашу.

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"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок в Одессе 2:1.