Дежавю. Испания снова разбила Украину – 4:0

В последний раз Испания встречалась с Украиной в 2015 году. Фото Рейтер

Добрый вечер!

Сегодня один из главных матчей сборной Украины в Лиге Наций. На выезде наша команда встречается с законодателем мод в европейском и мировом футболе в 2008-2012 годах сборной Испании.

И хотя турнир считается полуофициальным, но для самоутверждения нашей сборной игра очень важна. Не проиграем - уже хорошо, победим - вообще перестанем бояться любого.

Испанцы называют нашу сборную сильнейшей в Восточной Европе. Вот через два часа узнаем: или это действительно так, или нам раз сделали ненужный комплимент.

Тренеры команд огласили стартовые составы:

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено

Запасные: Кепа, Симон, Карвахаль, Бускетс, Диего Льоренте, Руиз, Эрик Гарсия, Гайа, Оскар, Родриго, Ферран Торрес

Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин – Ярмоленко, Зинченко, Яремчук – Марлос

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев

Команды выходят на поле.

Игра началась!

2 мин. Пенальти в наши ворота. Кривцов сбил Фати. Рамос забивает, хотя Пятов едва не потянул удар. Уже проигрываем - 0:1

7 мин. Сердится Шевченко на неточный пас Тимчика. Он еще при пропущенном мяче ошибся.

10 мин. Зинченко хотел бросить в прорыв Марлоса, но в горняка скорость уже не та.

13 мин. Яремчук и Михайличенко решились на вылазку, но остальные партнеры их проигнорировали.

16 мин. Опять опасность! Рамос пробивал головой после углового (какая новость!), Но попал в Пятова. Андрей со второй попытки накрыл мяч.

18 мин. Морено нас прощает. Вышел один на один, но покатил мимо!

22 мин. Пошла тики-така от Испании. Только Фати выделяется на общем фоне. Нестандартно открывается юный игрок.

24 хв. Фаті легко розхитав на фланзі Тимчика і пробив у дальній кут. Слава Богу, неточно. Поки наші виглядають ягнятами перед вовком. Особливо невдало діють розхвалені наші дебютанти – Тимчик і Михайличенко.

26 мин. Да сделайте уже что-то с этим Фати! Бил через себя с 3 метров, но Матвиенко бросился под удар, как под танк.

29 мин. Доигрались! И снова Рамос. Простенький навес Рамос превращает в точный удар головой. Мяч перелетает через Пятова и 2:0.

31 мин. Впечатление будто Испания проводит тренировки с повышенной ответственностью. И третий гол ударом обводным Ансуи Фати лишь подтверждает это - 3:0. Позор!

37 мин. Родри заработал предупреждение. Сбил Малиновского.

39 мин. Некого выделить в Украине. И нечего вспомнить у ворот Испании!

41 мин. Ничего себе! Михайличенко сумел пробить по воротам. И даже попал. Де Хеа размялся!

44 мин. Пятов под прессингом едва не привез себе гол. Повезло, что соперник пробил выше ворот.

Краткий итог первого тайма: такой футбол нам не нужен!

Без замен в Украине во втором тайме. Странно.

48 мин. Бездарно разыграли штрафной наши. Кривцов пропустил на Ярмоленко, а тот выпустил мяч за пределы поля.

52 мин. Легким прессингом испанцы загнали Украину в ее половину поля и отобрали мяч.

55 мин. Замена. Вместо Марлоса вышел Цыганков. Вообще ничем не запомнился португалоязычный украинец.

58 мин. В первом тайме у нас был один удар по воротам, а во втором вообще не будет?

61 мин. Замена в Испании. Вместо Рамоса выходит Эрик Гарсия.

63 мин. Четвертый забили испанцы, но судья сжалился над нами - офсайд.

65 мин. А в параллельном матче Швейцария сравняла счет в матче с Германией - 1:1.

67 мин. Теперь понятно, почему Украина вышла без номинального нападающего. А зачем? Разве мы собирались забивать?

69 мин. Замена. Оскар вышел вместо Родри.

72 мин. Испания продолжает тренировку с повышенной ответственностью. Три минуты наши не могли коснуться мяча.

76 мин. Пятов потянул удар Оскара. Плюс перекладина добавилась к нашему счастью.

79 мин. Коваленко вышел вместо Ярмоленко

81 мин. Торрес только Фернан делает счет - 4:0. Расстрелял ворота.

84 мин. 14 лет прошло со времени первого разгрома нас Испанией. С тех пор ничего не изменилось. Так же ходим в ярме, еще лучше чем родители ходили!

88 мин. Малиновский начудил. Потерял мяч на ровном месте, а затем сфолил.

89 мин. Удар в створ во втором тайме будет?

90 мин. Есть удар! Яремчук едва покатил в руки Де Хеа!

Все, отмучились!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании

Следующий матч сборная Украины в Лиге Наций сыграет в Киеве, 10 октября против сборной Германии.