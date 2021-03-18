Дешам назвал состав сборной Франции на игру против Украины

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, которых он вызвал для подготовки к стартовым поединкам отборочного турнира Кубка мира.

Наставник французов не имеет никаких кадровых проблем и вызвал сильнейших игроков на матчи против Украины, Боснии и Герцоговины и Казахстана, сообщает сайт Федерации футбола Франции.

Вратари: Альфонс Ареола ("Фулхэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Лилль"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар ("Бавария"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона"), Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан (оба "Реал"), Курт Зума ("Челси").

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Полузащитники: Нгола Канте ("Челси"), Танги Ндомбеле, Сиссоко (оба "Тоттенхэм"), Поль Погба ("МЮ"), Адриен Рабьо ("Ювентус").

Нападающие: Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария"), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба "Барселона"), Оливье Жиру ("Челси"), Тома Лемар ("Атлетико"), Антони Марсьяль ("МЮ"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

Матч Франция - Украина состоится в пригороде Парижа на "Стад де Франс". Начало игры в 21:45. Кроме Франции, соперниками сборной Украины в отборе к Кубку мира - 2022 будут Казахстан, Босния и Герцеговина и Финляндия. Отбор должен завершится в 2021 году. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а лучшие 2 команды получат шанс побороться за путевку в Катар в дополнительных матчах.