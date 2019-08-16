Деревянченко получил чемпионский бой

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 108
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 621
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1656
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1728
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1152
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6453
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
5
10
6
3
12
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Видео
Все видео
Свитолина покидает турнир в Цинциннати
Свитолина покидает турнир в Цинциннати
4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше
4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 621
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1656
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6453
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 423
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 14:14

Деревянченко получил чемпионский бой

  Комментировать
Деревянченко получил чемпионский бой
5 октября Сергей Деревянченко возможность получить титул чемпиона по версии IBF

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко проведет свой бой с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Поединок за титул IBF подтвержден официально и пройдет 5 октября в Madison Square Garden.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не смог договориться о поединке с Деревянченко.

Как сообщает "ESPN", команды Альвареса и Деревянченко длительное время вели переговоры о поединке, но не сумели прийти к единому соглашению до дедлайна. Причина расхождения сторон - в распределении призового фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили дату дебюта Усика в супертяжах

Сергей Деревянченко - украинский профессиональный боксер, чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, участник Олимпийских игр 2008 и Мировой серии бокса (WBS) .В профессиональном боксе с 20014 года.

https://www.obozrevatel.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деревянченко получил чемпионский бой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 116353
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 26316
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 25212
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 21421
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15285
Спорт
Известный игрок "Динамо" проиграл бешеную сумму на ставках
Известный игрок "Динамо" проиграл бешеную сумму на ставках Просмотров: 738
У нидерландского нападающего обнаружили страшную болезнь после матча Лиги чемпионов
У нидерландского нападающего обнаружили страшную болезнь после матча Лиги чемпионов Просмотров: 306
Суркис рассматривал на пост тренера "Динамо" известного украинского специалиста
Суркис рассматривал на пост тренера "Динамо" известного украинского специалиста Просмотров: 279
Игрок сборной Украины может перейти в итальянский гранд
Игрок сборной Украины может перейти в итальянский гранд Просмотров: 504
Сообщили дату дебюта Усика в супертяжах
Сообщили дату дебюта Усика в супертяжах Просмотров: 171
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть, рассказал режиссер
Голосов: 546
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua