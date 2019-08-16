Деревянченко получил чемпионский бой

5 октября Сергей Деревянченко возможность получить титул чемпиона по версии IBF

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко проведет свой бой с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Поединок за титул IBF подтвержден официально и пройдет 5 октября в Madison Square Garden.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не смог договориться о поединке с Деревянченко.

Как сообщает "ESPN", команды Альвареса и Деревянченко длительное время вели переговоры о поединке, но не сумели прийти к единому соглашению до дедлайна. Причина расхождения сторон - в распределении призового фонда.

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Сергей Деревянченко - украинский профессиональный боксер, чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, участник Олимпийских игр 2008 и Мировой серии бокса (WBS) .В профессиональном боксе с 20014 года.