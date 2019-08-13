Дебютный бой Усика в супертяжелом весе под угрозой срыва

Соперник Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе пока не подписал контракт на бой с украинцем и сменил промоутера.
38-летний французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам подписал контракт с промоутером Джо Де Гуардия и его компанией Star Boxing.
Планировалось, что Такам встретится с Александр Усиком 12 октября в Чикаго. Однако из-за нового контракта бой может не состояться. По крайней мере, Такам своей подписи под соглашением пока не поставил.
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Бой Усика с Такама изначально планировался на 25 мая, но был перенесен из-за травмы бицепса правой руки украинца на 12 октября в США.
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