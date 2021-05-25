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вторник, 25 мая 2021 18:40

Де Дзерби официально стал тренером "Шахтера"

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Де Дзерби официально стал тренером &quot;Шахтера&quot;
Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянский наставник 41-летний Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер".

Де Дзерби подписал контракт с "горняками" на два года, сообщает официальный сайт донецкой команды.

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Помогать итальянскому тренеру работать в Украине будут три ассистента - первый помощник Давиде Поссанцини и два тренера по физподготовке - Маркаттильйо Маркаттильи и Винченцо Терезу. Все они помогали Де Дзерби в "Сассуоло".

В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины - тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит домашние матчи.

Роберто Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". На этом посту наставник заменил Луиша Каштру, который работал с командой последние два сезона.

Последним местом работы итальянца был "Сассуоло", который он возглавлял в течение трех сезонов. Наивысшее достижение команды под его руководством - восьмое место в Серии А в сезонах 2019/20 и 2020/21. Перед этим новоиспеченный тренер "Шахтера" работал в "Беневенто", "Фоджи" и "Палермо".

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