Дания вышла на Евро

Оге Харейде вывел сборную Дании на Евро-2020 со второго места. Фото: рейтер

Сборная Дании вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Ирландией в последнем туре отбора 1: 1.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во второй половине матча команды обменялись голами. Дания вышла вперед благодаря голу Мартина Брейтуэйта, но Мэтт Доэрти сравнял счет на 85-й минуте.

Ничейный результат вывел на Евро Данию, команда Оге Харейде заняла второе место в группе D, опередив Ирландию на три очка (16 против 13). Ирландцев в матче с датчанами устраивала только победа, сообщает "Спортарена"

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С первого места в группе на чемпионат Европы вышла Швейцария, которая разгромила в последнем туре Гибралтар (6: 1) и опередила Данию на одно очко.