Цыганков не сыграет за "Динамо" до завершения сборов - СМИ

Виктор Цыганков не сыграл пока ни в одном матче на тренировочном сборе "Динамо". Фото: из открытых источников

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков может пропустить все товарищеские матчи "бело-синих" на тренировочных сборах в Турции.

Перед первым матчем против польской "Легии" на тренировочном сборе Цыганкову диагностировали воспаление мышц, поэтому он пропустил все спарринги, которые команда Михайличенко провела в Турции, сообщает "Динамо Киев Inside"

22-летний полузащитник не вернется в общую группу киевлян к концу тренировочного сбора. Игрок будет готов к матчу против "Ворсклы", которым "Динамо" откроет вторую часть сезона.

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На втором тренировочном сборе команда Михайличенко проведет еще 4 спарринга. Соперниками "бело-синих" станут "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина), БАТЭ (Беларусь), "Тобол" (Казахстан) и "Динамо" Тбилиси (Грузия).