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пятница, 16 апреля 2021 13:18

Cвитолина принесла первое очко сборной Украины в матче против Японии

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Cвитолина принесла первое очко сборной Украины в матче против Японии
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Сборная Украины с победы начала матчи Кубка Билли Джин Кинг против Японии.

В первом матче лидер сборной Элина Свитолина разобралась с Тихиро Мурамацу - 6:3, 6:2.

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Борьбы на корте в Черноморске не получилось. Класс украинки был выше чем у соперницы. Элина легко победила в двух партиях и принесла национальной команде одно очко во встрече.

Сборная Японии приехала в Украину не основным составом. Отсутствует главная звезда Наоми Осака.

16-17 апреля состоятся матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.Украина - Япония.

Команды проведут пять поединков. Победитель противостояния попадет в квалификации финала Кубка. В случае победы в квалификации Украина сможет попасть в элитный дивизион.

16 апреля между собой также сыграют Марта Костюк - Юки Наито

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