Цвейба вспомнил, как побил ненавистника Украины

Ахрик Цвейба считался одним из лучших защитников в СССР. Фото:"Спорт-Экспресс"

Бывший защитник киевского "Динамо" Ахрик Цвейба рассказал, как однажды подрался со своим одноклубником, будущей звездой сборной России Сергеем Юраном. В результате драки Юран потерял сознание.

"Мы с Юраном после тренировок часто вдвоем оставались, Серега шел в обводку на скорости, а я пытался мяч отобрать. А здесь его переклинило, завелся, расшумелся. Впервые в таком состоянии видел. Говорю: "Барсик, да что с тобой? Успокойся" – "Это с тобой – что?!" Слово за слово, вышли на улицу и понеслось. Он боец серьезный, я тоже не фраер. Отмутузили друг друга прилично. Он ладонью обхватил мое лицо, толкнул. Вон, полоска от ногтей возле носа осталась. А у него – шрам над бровью. Память о туфлях, выданных в 1990-м перед чемпионатом мира. С металлическим треугольником на носке и крючочком, на котором две кисточки висели. Последний писк моды по тем временам. В какой-то момент я кулаком хорошо приложился – Серегу качнуло, присел. И тут с ноги так ему засадил, что вырубил окончательно. Вот за этот удар очень стыдно, нужно было сдержаться. Но себя уже не контролировал.

Как раз металлическим крючком бровь и рассек. Юран отключился, а я взял такси – и в гостиницу. Видеть никого не хотелось.

Утром спускаемся к автобусу. Выглядим живописно. У Юрана пол-лица распухло, у меня – рука. Палец сломан. В чартере подходит Демьяненко: "Ахрик, все понимаю, но это перебор." – "Толя, ты же знаешь, я человек миролюбивый, мордобой не выношу, не моя стихия. Но так получилось.

Вообще в Киеве был очень дружный коллектив. Ни склок, ни группировок. Если шли куда-то после матча, то всей командой. Как-то Пузач организовал на базе собрание: "Вижу, нарушали вчера. Эх, вы… Берите с Цвейбы пример! Красавчик! Единственный трезвенник среди вас". Ребята в кулак прыснули. Накануне я не только с ними шампанское пил, но и сам же все затеял."

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Ахрик Цвейба выступал за "Динамо" с 1990 по 1993 годы. Сергей Юран с 1988 по 1991. Оба футболиста стали впоследствии игроками сборной России. Со временем Юран превратился в ненавистника всего украинского.