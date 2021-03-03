Цвейба вспомнил, как побил ненавистника Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 63
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 1827
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 324
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1243
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1485
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1548
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5814
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Динамо" вымучило победу над "Колосом" в Кубке Украины
"Динамо" вымучило победу над "Колосом" в Кубке Украины
"Заря" обыграла "Верес" в матче с незасчитанным голом
"Заря" обыграла "Верес" в матче с незасчитанным голом
"Манчестер Сити" без Зинченко выиграл 21 матч подряд
"Манчестер Сити" без Зинченко выиграл 21 матч подряд
Английский футболист забил гол пяткой через себя
Английский футболист забил гол пяткой через себя
"Реал" прервал победную серию в чемпионате Испании
"Реал" прервал победную серию в чемпионате Испании
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 216
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 828
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 585
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1854
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 900
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 06:11

Цвейба вспомнил, как побил ненавистника Украины

  Комментировать
Цвейба вспомнил, как побил ненавистника Украины
Ахрик Цвейба считался одним из лучших защитников в СССР. Фото:"Спорт-Экспресс"

Бывший защитник киевского "Динамо" Ахрик Цвейба рассказал, как однажды подрался со своим одноклубником, будущей звездой сборной России Сергеем Юраном. В результате драки Юран потерял сознание.

"Мы с Юраном после тренировок часто вдвоем оставались, Серега шел в обводку на скорости, а я пытался мяч отобрать. А здесь его переклинило, завелся, расшумелся. Впервые в таком состоянии видел. Говорю: "Барсик, да что с тобой? Успокойся" – "Это с тобой – что?!" Слово за слово, вышли на улицу и понеслось. Он боец серьезный, я тоже не фраер. Отмутузили друг друга прилично. Он ладонью обхватил мое лицо, толкнул. Вон, полоска от ногтей возле носа осталась. А у него – шрам над бровью. Память о туфлях, выданных в 1990-м перед чемпионатом мира. С металлическим треугольником на носке и крючочком, на котором две кисточки висели. Последний писк моды по тем временам. В какой-то момент я кулаком хорошо приложился – Серегу качнуло, присел. И тут с ноги так ему засадил, что вырубил окончательно. Вот за этот удар очень стыдно, нужно было сдержаться. Но себя уже не контролировал.
Как раз металлическим крючком бровь и рассек. Юран отключился, а я взял такси – и в гостиницу. Видеть никого не хотелось.

Утром спускаемся к автобусу. Выглядим живописно. У Юрана пол-лица распухло, у меня – рука. Палец сломан. В чартере подходит Демьяненко: "Ахрик, все понимаю, но это перебор." – "Толя, ты же знаешь, я человек миролюбивый, мордобой не выношу, не моя стихия. Но так получилось.

Вообще в Киеве был очень дружный коллектив. Ни склок, ни группировок. Если шли куда-то после матча, то всей командой. Как-то Пузач организовал на базе собрание: "Вижу, нарушали вчера. Эх, вы… Берите с Цвейбы пример! Красавчик! Единственный трезвенник среди вас". Ребята в кулак прыснули. Накануне я не только с ними шампанское пил, но и сам же все затеял."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Перейти из киевского "Динамо" в "Спартак" в 1990-м мне помешали руководители Украинской ССР" - Юран

Ахрик Цвейба выступал за "Динамо" с 1990 по 1993 годы. Сергей Юран с 1988 по 1991. Оба футболиста стали впоследствии игроками сборной России. Со временем Юран превратился в ненавистника всего украинского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цвейба вспомнил, как побил ненавистника Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 2 Просмотров: 16740
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 16110
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 9747
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 8973
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 8298
Спорт
Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины
Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины
 Просмотров: 468
"Динамо" вымучило победу над "Колосом" в Кубке Украины
"Динамо" вымучило победу над "Колосом" в Кубке Украины
 Просмотров: 387
Цыганков травмировался в кубковом матче
Цыганков травмировался в кубковом матче Просмотров: 414
"Заря" обыграла "Верес" в матче с незасчитанным голом
"Заря" обыграла "Верес" в матче с незасчитанным голом
 Просмотров: 324
Матч Франция – Украина пройдет без зрителей
Матч Франция – Украина пройдет без зрителей Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 115
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть