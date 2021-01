"Чувствую свободу". Чемпионка мира по баскетболу удалила грудь

Американская баскетболистка 29-летняя Лейша Кларендон перенесла операцию по удалению груди.

Чемпионка мира по баскетболу 2018 года в составе женской сборной США опубликовала сообщение в Twitter. Кларендон поделилась фотографиями, на которых показала себя после операции.

I'm usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I'm feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we've always existed & no one can erase us! 🏳️‍⚧️✊🏽❤️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb