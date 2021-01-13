Цуренко не пробилась на Открытый чемпионат Австралии

Цуренко долго восстанавливалась после травмы. Фото БТУ

Украинская теннисистка 31-летняя Леся Цуренко проиграла в финале квалификационного турнира Australian Open более рейтинговой россиянке Людмиле Самсоновой со счетом 7:6, 6:2.

Матч продлился менее 1,5 ч. За это время украинка не смогла оформить ни одного эйса и дважды ошиблась при подаче. Ее сопернице удалось реализовать 6 брейк-поинтов из 8, допустив 6 двойных ошибок. Сообщает xsport.ua.

Отметим, что это была 1-я встреча теннисисток на корте. Россиянка занимает 127-ю строчку в рейтинге WTA. Цуренко отстает на 19 позиций.

В прошлом году Цуренко занимала 24-е место в рейтинге WTA.

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Украинка все еще сохраняет шансы попасть на австралийский шлем в качестве "лаки-лузера".