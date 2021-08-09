Что сделает Ребров со сборной Украины, если Павелко вырвет его с эмиратского плена

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров станет новым наставником национальной команды. На этом посту он заменит Андрея Шевченко, который решил не продлевать контракт со сборной.

Что нужно знать о тренере Реброва?

Начинал в "Динамо". После завершения контракта с "Рубином", неудачно пытался устроиться в киевский "Арсенал". После чего завершил с профессиональными выступлениями и начал работать ассистентом тренера в "Динамо-2". Постепенно стал помощником наставника первой команды.

Испанский след. Ребров привел в "Динамо" Рауля Ринчо, с которым познакомился в "Рубине". После чего к команде присоединилися Висенте Гомес, Унаи Мельгоса, Хесум Пенедо, Альберто Босх. В "Аль Ахли" и "Ференцварош" Реброва всегда опекали именно испанские тренеры.

В штабе Реброва работают испанские специалисты

Прервал гегемонию "Шахтера". В сезоне 2014/15 "Динамо" выиграло чемпионский титул впервые за четыре года. В следующем сезоне команда Сергея Реброва снова смогла опередить "Шахтер".

Провалил последний сезон в "Динамо". В сезоне 2016/17 динамовцы не смогли составить конкуренции "Шахтеру" за чемпионский титул и провалились в Лиге чемпионов. После завершения сезона клуб и Ребров не продлили контракт.

Год на Ближнем Востоке. Пауза после "Динамо" была на длинной. Ребров поехал покорять Саудовскую Аравию. Смог стать серебряным призером чемпионата и вывести свою команду в полуфинал Азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Ахли".

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Вернул величие "Ференцварошу". Ребров был главным кандидатом на пост тренера "Легии", но вместо Польши уехал в Венгрию. "Ференцварош" провалил квалификацию еврокубков и нуждался в новом наставнике. В Венгрии выиграл три чемпионских титула и смог вывести команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Не нашел взаимопонимания с руководителями "Ференцвароша". Ребров покинул Будапешт из-за конфликта с руководителями клуба. Тренеру не нравилось, что боссы влезают в трансферные вопросы команды.

Трижды делал "Ференцварош" чемпионом Венгрии и выводил команду в Лигу чемпионов

Новый вызов на Ближнем Востоке. После успеха в Венгрии Ребров не имемел хороших предложений. Не смог договориться с греческим АЕКом. Разговоры о "Тоттенхэм", ЦСКА и турецких клубах выглядели более выдумкой СМИ. В начале июня Ребров подписал контракт на год с "Аль Айон" из ОАЭ. Наставник разорвал соглашение, чтобы работать в Украине. Хотя окончательно вопрос с ближневосточным клубом руководителя УАФ Андрей Павелко ещё не решил.

Единственный кандидат на должность в сборной. Среды кандидатов на должность назывались имена Мирона Маркевича, Алексея Михайличенко, Мирчи Луческу. Но реальным и единственным был только Ребров.

Будет готовить сборную два отборочных цикла. Ребров получит контракт на три года. Сначала будет работать в отборе к Кубку мира, а затем попытается вывести сборную на Евро-2024.

Отойдет от принципов Шевченко. Футбол Реброва рациональный и командный. Его команды играют вторым номером упрощая игру. Делая ставку на крепкую оборону и ища ошибки в защите соперника.

Имеет опыт работы в сборной. В сезонах 2010/11 был одним из помощников Мирона Маркевича в национальной команде.

Способен повести команду в Катар. Ребров не будет менять сборную. Он будет опираться на опытных игроков. С имеющимся составом Ребров способен занять второе место в квалификации и побороться за путевку в Катар.

На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии. В отборе к Кубку мира национальная команда имеет три очка после трех матчей и занимает в группе третье место. Отставая от лидера Франции на 4 очка 1 сентября сборная в гостях сыграет против Казахстана, за три дня будет принимать Францию.