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четверг, 10 июня 2021 11:39

Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке "Шахтера"

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Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке &quot;Шахтера&quot;
Педриньйо должно усилить атаку "Шахтера". Фото: Fanaticosporfuteboll

Донецкий "Шахтер" подписал футболиста "Бенфики" Педриньо. Бразилец подписал концерт на пять лет с дончанами.

Что нужно знать об этом футболисте?

След Боту. Инициатором трансфера является главный селекционер "Шахтера" Жозе Боту. До работы в Украине он был в системе "Бенфики" и хорошо знает сильные и слабые стороны Педриньйо и руководство клуба.

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Стал вторым самым дорогим новичком в истории донецкого клуба. "Горняки" заплатили за бразильца €18 млн. Это второй показатель в истории клуба после Бернарда, за которого заплатили €25 млн в 2013 году. На третьем месте Тайсон с €15,2 млн.

"Шахтер" выкупил долг "Бенфики". Португальский гранд приобрел игрока летом 2020-го за €18 млн у "Коринтианса", но разбил сумму трансфера на шесть платежей по €3 млн. Португальцы успели заплатить бразильцам только 3 млн, остальные 15 млн будет платить "Шахтер".

Педриньо должен заменить Тайсона в "Шахтере"

Замена Тайсону. Педриньо действует на позиции флангового атакующего игрока, или играем под форвардом. По своей позицией и игровыми качествами похож на Тайсона, который весной покинул донецкий клуб.

Провалился в "Бенфике". В прошлом сезоне Педриньо провел в "Бенфике" 31 матч, но только четыре из них начинал в стартовом составе. В активе бразильца один гол и четыре голевые передачи.

Сильные и слабые стороны. Педриньо хорошо работает с мячом, способен обыгрывать соперников один в один, быстрый и подвижный. Где-то по манере игры между Тайсоном и Марлосом. Не всегда хватает физической подготовки, уверенности в себе и желание работать на оборону.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. В еврокубках команда дошла до 1/8 Лиги Европы.

Контракт с наставником команды Луишем Каштру не был продлен Португальский тренер будет работать в Катаре.

Новым тренером команды стал Роберто Де Дзерби. Итальянец подписал контракт на два года с "горняками".

Автор: Сергей Тищенко
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