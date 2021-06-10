"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн

Бразильский атакующий полузащитник "Бенфики" 23-летний Педриньйо стал игроком донецкого "Шахтера".
Сумма трансфер футболиста составила €18 млн, сообщает официальный сайт португальского гранда.
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По сообщения СМИ, бразилец подпишет контракт с "Шахтером" на пять лет.
Педриньйо станет первым новичком "Шахтера" после назначения Роберто Де Дзерби главным тренером. Итальянец утверждал, что хочет подписать по одному игроку на защиту, полузащиту и нападение.
Футболист играет на позиции флангового полузащитника, но может сыграть также под нападающим.
Педриньйо перешел из "Коринтианса" в "Бенфику" летом 2020 года, но не смог заиграть в Португалии.
В прошлом сезоне бразилец провел 31 матч за Лиссабоне, в которых забил только один гол.
Сезон 2020/21 "Шахтер" завершил без добытых трофеев.
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