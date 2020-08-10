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понедельник, 10 августа 2020 21:00

Что нужно знать о первом новичке Луческу в "Динамо"

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Что нужно знать о первом новичке Луческу в &quot;Динамо&quot;
Владимир Костевич 4 сезона играл в Польше. Фото: ФК "Лех"

Киевское "Динамо" подписало контакт с защитником познанского "Леха" 27-летним Владимиром Костевичем. Соглашение вступит в силу 1 января 2021, когда у футболиста завершится контракт с польским клубом. Игрок перейдет в "Динамо" на правах свободного агента.

Украинский защитник является четвертым футболистом, который перешел из "Леха" в киевское "Динамо" после Лукаша Теодорчика, Томаша Кендзеры и Тамаша Кадара.

Костевич является воспитанником львовских "Карпат". В первой команде начал играть с 2010 года. Во время работы во Львове Игоря Йовичевича стал одним из лидеров команды. В начале 2017 года "Лех" заплатил за футболиста "Карпатами" 300 тысяч евро. В Польше футболист очень быстро адаптировался и стал ведущим игроком команды. Попадал в сборные сезона.

Бывший тренер "Леха" хорват Ненад Бьелица сторонник агрессивного футбола, игры первым номером. В таком построении игры Костевич чувствует себя, как рыба в воде, благодаря своим прекрасным скоростным качествам, умению не просто подключиться к атаке, но хорошей работой с мячом, хорошей игрой под прессингом. Не зря Белица хотел забрать Костевича в Хорватию летом 2019 года, но предложение в 1 млн евро не устроило "Лех".

Белица хотел забрать Костевича в Хорватию летом 2019 года, но предложение в 1 млн евро не устроила "Лех".

После ухода Бьелицы с "Леха" в 2018 году в Костевича начались проблемы. Его прогресс уже не был таким значительным. Скорее футболист топтался на месте без развития. За два года в Польше футболист уже взял все, что только можно. Далее нужно было трансфер в более сильный чемпионат. Но переход так и не произошло. Даже разговоры об интересе со стороны других команд не ходили.

Костевич называли одним из кандидатов в сборную Украины после прихода Андрея Шевченко в команду. Вячеслав Шевчук завершил свои профессиональные выступления, поэтому позиция левого защитника была вакантной, но Шевченко так и не позвал игрока "Леха" в сборную, отдавая предпочтение другим игрокам.

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На первый взгляд переход Костевич может значить, что "Динамо" активно ищет замену Виталию Миколенко, который может быть продан после Евро-2020. Но в то же время, не стоит отбрасывать вариант, что Мирча Луческу просто хочет усилить конкуренцию на левом фланге защиты. Хорват Иосип Пиварич уже покинул киевский клуб. Альтернативой Миколенко могу быть только универсал Александр Караваев или 18-летний Константин Вивчаренко. Конкуренция-это та составляющая, которая может Миколенко помочь выйти на новый уровень.

Благодаря скоростным качествам и хорошей работе с мячом подходит под философию Луческу.

Луческу требует от своей команды интенсивной игры на флангах. Защитники должны уметь эффективно подключаться к атаке и играть от собственной штрафной до штрафной соперника. Несмотря на наличие в "Шахтере" Развана Раца и Исмаили румынский специалист все равно пригласил в команду Вячеслава Шевчука, чтобы усилить конкуренцию на фланге и позволял тренеру проводить ротацию в нужный момент без ущерба для игры. Миколенко сейчас имеет повреждения, не мог играть в конце сезона. Поэтому ему альтернатива имеет точно быть.

Костевич приходит в команду в статусе свободного агента, адаптированный к украинскому футболу. Благодаря скоростным качествам и хорошей работе с мячом подходит под философию Луческу. Он сможет стать, как альтернативой Миколенко, так и усилить глубину состава команды. Переход в "Динамо" значительный шаг вперед для карьеры Костевича. Защитник получит возможность играть на высшем уровне и работать с опытным тренером.

Владимир Костевич выступал за "Карпаты" и "Лех". В Польше провел 93 матча, в которых забил 1 гол. На счету игрока 7 матчей за молодежную сборную Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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