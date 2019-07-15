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понедельник, 15 июля 2019 08:00

Что нужно знать о переходе Малиновского в "Аталанту"

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Руслан Малиновский подпишет долгосрочный контракт с "Аталанта" вближайшие дни. Игрок уже прибыл в Италию для согласования всех деталей. Сумма трансфера составит 13. 7 миллиона евро. Предыдущий клуб Руслана "Генк" получит 10 процентов от дальнейших перепродаж украинском в другие клубы.

Бесспорно, что Малиновский заслужил свой шанс играть в топ - чемпионате. В прошлом году его "Генк" стал чемпионом Бельгии впервые за много лет прервав гегемонию "Андерлехта" и "Брюгге". Сам Руслан был одним из лидеров команды. На счету Украинский 13 точных ударов в клуб в прошлом сезоне и 10 ассистов.

Кроме этого Малиновский очень удачно выступил за сборную Украины. Стал настоящим лидером команды Шевченко в середине поля. Отдельно стоит товарищеский матч против Италии осенью прошлого года. Тогда Руслан провел очень сильный матч. Забил гол в ворота Донарруммы и в конце игры вообще мог принести победу украинском, но его удар со штрафного на себя приняла перекладина. Конечно, такая игра не осталась незамеченной скаутами местных клубов. Не стоит забывать также, что Андрей Шевченко в Италии имеет огромный авторитет. Поэтому можно предположить, что без его рекомендаций здесь не обошлось.


Малиновский провел удачно товарищескую игру против сборной Италии

Особенностью бельгийской лиги является то, что там готовят игроков для более сильных чемпионатов. За счет этого клубы и живут во многом. Никто не будет передерживать игрока лишнее время, предлагать его заоблачные условия. Зарплата в 1 миллин евро без учета налогов считается одной из крупнейших в футбольных клубах.

Проблема была только в том, что "Генк" хотел своего футболиста немалые деньги. Сумму в 15-20 миллионов, которая является по карману командам с АПЛ, или представителям верхней части чемпионата Испании, Германии или Италии.

Автор: АФУ
  Малиновский стал одним из лидеров сборной Украины
Малиновский стал одним из лидеров сборной Украины

Разговоры о переходе Малиновского продолжались всю вторую часть сезона. Среди клубов, которые якобы интересовались игроком сборной Украины, были: "Сампдория", "Рома", "Бернли", "Милан", "Валенсия". Уже когда сезон завершился ся фактически остались два претендента - "Сампдория" и "Аталанта". Никто из них явно не хотел переплачивать. Президент "Сампдории" не особо любит тратить большие суммы на новых игроков. Он был готов платить, но не много и сумму разбитую на несколько траншей. "Аталанта" строит новый сезон и требует подкисления перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому, конечно, что все инвестиции имеет обдумывать к деталям.

Ситуация зашла уже очень далеко. Команды начали уже готовиться к следующему сезону, а Малиновский все еще был в неопределенном состоянии. С "Генк" всем мосты были сожжены. Клуб не взял его на сборы во время подготовки к новому сезону. С новым клубом пока тоже нельзя было договориться. Конечно, бельгийская сторона понимала, что в такой ситуации цена на игрока будет падать. Силой никого нельзя удержать. Если игрок хочет уйти - счастливым и мотивированным он уже не будет. Поэтому полученные деньги можно инвестировать в новых игроков. Тип более, что в этом сезоне "Генк" будет играть в Лиге чемпионов. Поэтому они были вынуждены пойти на уступки потенциальному покупателю. Ловкой в ​​этой ситуации оказалась именно "Аталанта".

Все это очень похоже на грамотную игру итальянского клуба. Которые сначала максимально заинтересовали игрока в переходе в свой клуб, а дальше уже "Генк" был вынужден идти на компромиссы пытаясь в этой ситуации потерять меньше.

"Генк" вынужден был идти на компромисс

"Аталанта" в прошлом сезоне финишировала в зоне Лиги чемпионов. Поэтому бесспорно, что команда нуждается кадрового усиления в преддверии старта в таком турнире. Малиновский выглядит уже сложившимся игроком, который находится в лучших годах и может сразу усилить команду из Бергамо. Тем более, что международный опыт он получал последние два года. Здесь только может возникнуть проблема в том, что Малиновский пропустил почти месяц из-за не определенность с клубом. До старта чемпионата Италии и квалификации в Лиге чемпионов осталось не так много. Сможет ли он за такой короткий срок влиться в команду и набрать физическую форму? Покажет время.

Автор: Социальные сети
  Малиновский прибыл для подписания контаркт с "Аталанты" в Италию
Малиновский прибыл для подписания контаркт с "Аталанты" в Италию


В общем выбор "Аталанты" довольно благоприятным для украинского. Этот клуб из Бергамо славится своим умение работать и развивать игроков. Если у Руслана все получится - трансфер в другой клуб будет не за горами. Стоит только проявить себя с лучшей стороны. Единственное, что вызывает беспокойство, это так называемый синдром прошлого успешного сезона. Это когда команда после предыдущего удачного сезона имеет пике. Потому что сил выступлений на два фронта нет, а новички не просто вливаются в команду. Их нужно ставить, потому что за них заплачены немалые деньги.

Переход в "Аталанту" может стать трамплином для перехода в более сильный клуб

Чемпионат Италии - особый турнир. Здесь многое зависит от тренерских противостояний. Большое внимание уделяется тактике. Поэтому в этом плане Малиновском нужно будет много учиться и открывать для себя. Изучение языка - в приоритете.

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Малиновский перешел в топ - чемпионата и команды, которая умеет развивать и работать с игроками. Теперь многое будет зависеть от того, сможет ли он приспособиться к итальянскому футболу. Прежде всего, в плане тактического разнообразия.

Автор: Сергей Тищенко
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15
июля

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