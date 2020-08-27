Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 162
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 477
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 828
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 675
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1836
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2718
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1917
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 513
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
3
9
12
13
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Видео
Все видео
Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов
Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
Ребров выбил "Селтик" из Лиги чемпионов
Ребров выбил "Селтик" из Лиги чемпионов
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1260
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 513
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 765
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5508
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3258
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 288
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
четверг, 27 августа 2020 21:00

Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов

  Комментировать
Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов
Ханси Флик был игроком "Баварии". Фото ФК "Бавария"

Ханси Флик пришел в "Баварию" перед началом нынешнего сезона для усиления тренерского штаба Нико Ковача. Хорват сам предложил кандидатуру квалифицированного специалиста на роль ассистента, а Ули Хёнесс с радостью согласился нанять знакомого баварца. Шанс порулить командой был делом времени для Флика – с первых месяцев сезона стало понятно, что Ковач не справится.

Нико – приличный тренер, но не для "Баварии". Он стал жертвой трансферных неудач руководства и подходил на роль козла отпущения. Однако сочувствие к нему нет – даже в таких условиях тренер должен проявить себя лучше. Ковач не нашел общего языка с лидерами раздевалки и ограничивал команду своим футболом. После позорного поражения во Франкфурте стороны прекратили взаимные муки, а руль временно получил Ханси Флик. Об этом пишет soccernews

Мюнхенские боссы испытывали Флика постепенно: дали неделю – разгром "Дортмунда" и 6:0 за два матча, подождали до Рождества – команда преобразилась и продолжала прогрессировать, оставили главным тренером до конца сезона – Бавария выиграла Лигу чемпионов.

Эффектный футбол, результаты, довольные футболисты. Логическим следствием этих явлений стал полноценный контракт для коуча на 3 года. Флику в определенном смысле повезло. "Бавария" не имела хорошего варианта на замену Ковачу (хорвата, видимо, так и не уволили бы, если бы он сам не подал в отставку), а после потери тренера суетливо начала перебирать шорт-лист. Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Макс Аллегри и Маурисио Почеттино, конечно, не подошли, а Эрика Тен Хага и Томаса Тухеля нужно было ждать как минимум до лета. Казалось, что именно для кого-то из них Флик должен был держать место.

Между наставником и игроками напряженная атмосфера, команда выглядит бледно и не реализовывает свой потенциал, а тут приходит добряк, которого все любят. Он хвалит подопечных, находит наилучшее применение звездам, результаты заметно улучшаются. Знакомая ситуация? Нет, это не Моуринью, Сульшер и МЮ, хотя с первого взгляда очень похоже, перепутать не трудно. В обоих случаях руководство клуба, по сути, должно предложить временному тренеру полноценный контракт. Впрочем, минимальное погружение в детали – и различия становятся очевидными. Не умаляя заслуг Сульшера, нужно признать, что рывок "Юнайтед" главным образом был следствием эмоционального всплеска и везения. Тогда как в основе прогресса "Баварии" Флика структурные улучшения игры. Положительные результаты "Баварии" подкрепляются фантастической игрой. Контракт для Флика совсем не выглядит поспешным решением. "Бавария" превратилась в сильнейшую команду Европы. Это настоящий аргумент в пользу Ханси.

Мюнхенские боссы испытывали Флика постепенно: дали неделю – разгром "Дортмунда" и 6:0 за два матча, подождали до Рождества – команда преобразилась и продолжала прогрессировать

Ковач ехал на мюнхенском Феррари 100 км / ч и не более. Этого хватало, чтобы опередить всевозможные неисправные "мазды" в гонке Бундеслиги, но осторожность хорвата мало кому приносила удовольствие – все видели, что можно гнать лучше. Ханси Флик снял ногу с тормоза и машина полетела. Да, риски выросли, но наконец Феррари выглядит, как Феррари. Флик по сравнению с Ковачем раскрыл футбол "Баварии" в обе стороны. Агрессивная игра впереди предусматривает больше моментов у чужих ворот, а высокая линия обороны с Боатенгом увеличивает риски острых выпадов на собственные ворота. Для "Баварии", учитывая превосходство в классе над конкурентами, такой размен выгоден. Базовая статистика это доказывает уже на дистанции нескольких месяцев. Мюнхенцы после смены тренера выиграли 18 матчей из 21 (9 разгромов, 12 игр "на ноль"), а Леверкузену и Гладбаху крупно повезло побить Флика.

До этого сезона Флик был не слишком известным широкой публике, но у него есть все необходимое для должности главного тренера "Баварии". Во-первых, клубная принадлежность, которая так ценится на "Зебенер Штрассе". В конце 80-х Ханси играл за "Баварию" 5 лет и взял с командой 4 чемпионства. Флик – успешный тренер с регалиями. Он ассистировал Йоахиму Леву в сборной Германии 8 лет, в течение которых Бундестим неизменно сходила на пьедестал чемпионатов Европы и Мира. Его вклад в успехи огромен: от подготовки стандартов до отработки тех же переходных фаз. В 2014 Ханси помог немцам выиграть кубок мира и попрощался со сборной. "Без Ханси мы бы не стали лучшей командой мира", – заявлял Йоахим Лёв. Со времен сборной Флик сохранил прекрасные отношения с нынешними "сенаторами" "Баварии". Нойер и Мюллер наперебой сыплют комплиментами в его адрес. Ассистируя Лёву и Ковачу, Флик сглаживал отношения между тренерским штабом и футболистами, мотивировал недовольных. Когда команда лишилась Ковача, атмосфера значительно улучшилась. Футболисты почувствовали, что во главе правильный человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" выиграла все свои матчи в Лиге чемпионов

"Бавария" прошлом сезоне взяла Кубок Германии, выиграла Бундеслигу и Лигу чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 38601
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 19558
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 17127
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 14112
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 12465
Спорт
"В Лиге Наций дадим возможность проявить себя молодым игрокам" - Шевченко
"В Лиге Наций дадим возможность проявить себя молодым игрокам" - Шевченко Просмотров: 126
ПСЖ хоче перехопіті Мессі у "Ман Сіті"
ПСЖ хоче перехопіті Мессі у "Ман Сіті" Просмотров: 189
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
 Просмотров: 639
Погба заболел на Covid-19
Погба заболел на Covid-19 Просмотров: 144
Луческу ищет нового тренера для "Динамо"
Луческу ищет нового тренера для "Динамо" Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
12
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
6
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
Голосов: 936
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua