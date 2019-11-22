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пятница, 22 ноября 2019 11:43

Что надо знать о сопернике Украины на Евро-2020

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Что надо знать о сопернике Украины на Евро-2020
Рональд Куман смог вернуть сборную Нидерландов на высокий уровень. Фото: рейтер

Жеребьевка финальной части Евро-2020 по футболу состоится 30 ноября. Но уже известно: в одной группе с нами будет сборная Нидерландов. Она в отборе заняла второе место, уступив Германии.

Нидерланды - чемпион Евро-1988, вице-чемпион мира - 1974, 1978, 2010. Но два последних турнира Евро-2016 и Кубок мира-2018, пропустили. Что представляет собой сейчас?

Тренирует "оранжевых" 56-летний Рональд Куман. Возглавил команду в феврале 2018-го. С его приходом Рональда Кумана сборная изменилась. Удачно выступила в Лиге Нации, где опередила Германию, сыграла в финале, где уступила хозяевам - Португалии. У команды вырисовался рисунок игры, стало больше дисциплины, стало заметно, что хочет видеть тренер в исполнении футболистов, команда играет с удовольствием. Имеет огромную мотивацию - доказать случайность последних провалов

Пара центральных защитников стоит 150 миллионов евро

За 4 года прошла смена поколений. Если раньше сборная Нидерландов ассоциировалась с Робином ван Перси, Рафаэль ван дер Варт, Ариен Роббен, Уэсли Снайдером, то сейчас на их место пришли молодые игроки, выходцы из "Где Тукомст" - знаменитой школы "Аякса": Матейс де Лигт, Фрэнки де Йонг , Донни ван де Беек.

Команда не зависит от одного игрока На первом месте общий механизм действия.

Пара центральных защитников, де Лигт - ван Дейк - стоит более 150 миллионов евро.

Команда тактически гибкая. Философия Кумана предусматривает контроль мяча в середине поля, команда любит диктовать свои условия сопернику. В "оранжевых" нет выраженно.го центрфорварда, есть целая группа футболистов атаки, постоянно меняются между собой, запутывая соперника. Все атакующие игроки - скоростные и любят пространство. Команда обычно играет традиционные 1- 4-3-3, но может меняться в разные схемы: Куман пребывает варианты с 3 центральными защитниками.

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Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Матчи сборной Украины на групповом этапе пройдут в Амстердаме и Бухаресте 14, 18 и 22 июня.

Автор: Сергей Тищенко
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