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вторник, 27 июля 2021 21:00

Что надо знать о сегодняшних украинских героях Олимпиады

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Что надо знать о сегодняшних украинских героях Олимпиады
Елена Костевич и Олег Омельчук. Фото: Gettyimages.com

Украинские спортсмены Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Украинский дуэт стал третьим в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Это дебютный розыгрыш медалей в миксте на Олимпиаде.

Костевич - одна из самых опытных спортсменов сборной Украины. Она принимала участие в соревнований в Афинах в 2004 году. В Греции Елена завоевала "золото" на дистанции 10 ментов. Через четыре года в Пекине медали не получала. В Лондоне одержаладве "бронзы", и Рио-де-Жанейро осталась без медалей. Выступления в Токио стали для Костевич пятой Олимпиадой, в которых она одержала четыре медали. Недаром Елена была знаменосцем сборной на открытии Олимпиады, как одна из самых известных и опытных спортсменок сборной.

Родилась Костевич в Хабаровске. Живет в Чернигове. Собственной семьи нет. Учится в аспирантуре. Имеет звание лейтенанта СБУ. Мать доцент Черниговского института управления экономики, отец - инженер. Увлекается автомобилями и литературой.

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Омельчук участвовал в Олимпиадах с 2008 года. Но в Токио завоевал свою первую медаль.

Родился в Ровенской области. Работает в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта - спортсмен-инструктор.

В 2018 установил мировой рекорд в пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 10 метров.

Имеет воинское звание капитана. Женат, имеет детей. Семья живет между Киевом и Ровно.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
27
июля

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