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воскресенье, 08 августа 2021 08:09

Что надо знать о сегодняшней украинской медалистке Олимпиады

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Что надо знать о сегодняшней украинской медалистке Олимпиады
Старикова не совладала из канадкой в финале. Фото: UEC

Сегодня львовянка Елена Старикова завоевала для Украины шестую серебряную медаль. В финале велогонок украинка уступила мировой рекордсменке Кейси Митчелл из Канады.

Рассказываем о спортсменке.

Елена родилась 22 апреля 1996 в Харькове. 13-летней пришла в секцию велоспорта КСДЮШОР "Динамо" в городе Харьков в 2009 году. Первым тренером была Мария Зарванская.

С 2010 по 2017 была многократной чемпионкой Украины по различным видам велоспорта на треке. Старикова имеет настоящую коллекцию наград с чемпионатов Европы: золото, три серебряных и три бронзовых медали. Украинка была серебряным призером чемпионата мира в гите на 500 метров в 2019 году. Эта медаль стала первой для Украины на чемпионатах мира с 2008 года.

С 2018 года выступает за Львов. Окончила Харьковскую государственную академию физической культуры. Замужем. Хобби - видеоигры и чтения. Может целый день просидеть над книгой.

Елена имеет жизненный лозунг: "Лучше жалеть о том, что сделала, чем о том, что можно было бы сделать, но не сделала".

Любимое блюдо - блины с сыром.

Награждена Орденом княгини Ольги II степени и Орденом княгини Ольги III степени. Имеет воинское звание старший сержант ВСУ.

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Вчера Украина завоевала на Олимпиаде четыре медали - две серебряные и две бронзовые. Всего наша сборная имеет 19 наград. Из них только одну золотую. Ее выиграл борец классического стиля Жан Беленюк.

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